Pallanuoto, al giro di boa il Posillipo ospita Ortigia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Ultima di andata domani per il campionato maschile di Pallanuoto di massima serie: il Posillipo al giro di boa, ospiterà alle ore alla Piscina Scandone gli avversari del CC Ortigia. I rossoverdi alla ripresa del campionato, dopo la lunga pausa, sono riusciti, sabato scorso ad avere la meglio sui palermitani del Circolo Telimar. Gli ospiti arrivano da quarti in classifica e l’allenatore del Posillipo, Roberto Brancaccio, è consapevole della difficoltà della gara e del fatto di dover chiedere ai suoi il massimo: “L’Ortigia è una delle migliori formazioni di questo campionato, decisamente rinnovata rispetto alla squadra, già molto competitiva, della scorsa stagione. Con gli innesti di Tempesti e Gallo hanno aggiunto grande esperienza, lo stesso Vidovic è un attaccante molto temibile, così come Rossi (ex di turno), che offre sempre la giusta ... anteprima24

