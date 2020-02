Pallanuoto, A2 maschile: la Carpisa Yamamay Acquachiara sfida la capolista Anzio (Di venerdì 7 febbraio 2020) La Carpisa Yamamay Acquachiara domani gioca a S.Maria Capua Vetere (sabato 8 febbraio, ore 17) contro la capolista Anzio Waterpolis. Tre le vittorie consecutive della Carpisa Yamamay Acquachiara nel 2020 alla vigilia del big match di S.Maria Capua Vetere (sabato 8 febbraio, ore 17) contro la capolista Anzio Waterpolis. Con queste tre vittorie la squadra di Mauro Occhiello ha prima conquistato e poi difeso molto bene il secondo posto in classifica. Tre anche gli ex acquachiarini: Maurizio Mirarchi, l’allenatore, Federico Lapenna e Amaurys Perez. Sono rimasti nel cuore della tifoseria biancazzurra, sono il cuore pulsante dell’Anzio Waterpolis. Il braccio è Antun Goreta, capocannoniere del torneo, 25 gol in sette giornate di campionato. Tre sono anche i punti che in classifica separano l’Acquachiara dall’Anzio Waterpolis e dalla vetta. La logica dice che domani ... 2anews

