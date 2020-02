Pago Veiano, autovettura in fiamme: Vigili del Fuoco al lavoro (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoPago Veiano (Bn) – Si indaga sulle cause dell’incendio che è divampato questa notte su un’autovettura, una Fiat Panda, nel paese di Pago Veiano. Sul posto i Vigili del Fuoco per domare il rogo. Dopo un primo sopralluogo, non è stato trovato nessun elemento che faccia pensare all’ipotesi dolosa. L'articolo Pago Veiano, autovettura in fiamme: Vigili del Fuoco al lavoro proviene da Anteprima24.it. anteprima24

