PAGELLE Roma Bologna: Barrow firma la doppietta, gara da incubo per Mancini VOTI (Di venerdì 7 febbraio 2020) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 23ª giornata di Serie A 2019/20: PAGELLE Roma Bologna Le PAGELLE dei protagonisti del match tra Roma e Bologna, valido per la 23ª giornata del campionato di Serie A 2019/2020. TOP: Barrow FLOP: Mancini VOTI Roma (4-2-3-1): Pau Lopez 5.5; Santon 5.5 (60’ Bruno Perez 6), Mancini 4.5, Smalling 5, Kolarov 6; Veretout 5.5 (78′ Kalinic 5), Cristante 4.5; Under 5 (56’ Carles Perez 5.5), Mkhitaryan 6 , Kluivert 5; Dzeko 6. All. Fonseca 5. Bologna (4-2-3-1): Skorupski 7; Tomiyasu 6.5, Bani 6, Danilo 6, Denswil 5.5; Schouten 6, Svanberg 6.5 (73′ Dominguez 6); Orsolini 7 (82′ Skov Olsen sv), Soriano 6.5, Barrow 7.5 (85′ Juwara sv); Palacio 6. All. Mihajlovic 6.5. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

