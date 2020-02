Oscar: tutti i film dello scorso decennio nel nostro emozionante tributo video (Di venerdì 7 febbraio 2020) Dal 2010 al 2019, ecco un emozionante video che riassume un decennio di film da Oscar tra sorprese, consacrazioni e cocenti delusioni. Quella che ci apprestiamo a vivere sarà la prima Notte degli Oscar del nuovo decennio. La prima dei "nostri" anni Venti. Per questo abbiamo deciso di fare un passo indietro e guardarci alle spalle, cercando di capire come sia stato lo scorso decennio in ottica Oscar. Nel nostro nuovo ed emozionante montaggio video, curato da Giuseppe Grossi e Gabriele Scarcelli, abbiamo ripercorso le ultime dieci edizioni degli Oscar, dal 2010 al 2019, rievocando tutti i vincitori e gli sconfitti della categoria Miglior film. Attraverso una serie di parole chiave, abbiamo cercato di riassumere dieci anni di grande cinema nel segno ... movieplayer

EXOwithSalmon1 : Se in this world non la metteranno in qualche film giapponese che vincerà l’oscar allora tutti corrotti - ciakmag : Tutti i conduttori e gli ospiti degli #Oscars2020 - SorryNs : RT @Bublelicious70: Tutti esaltati per l'orario inverecondo che faranno guardando #Sanremo2020 e io invece aspetto a gloria solo la notte d… -