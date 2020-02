Oscar 2020, i candidati alla miglior regia. Sfida tra quattro maestri e un outsider (Di venerdì 7 febbraio 2020) E se in mezzo al traffico mettesse la freccia Quentin Tarantino? Sogno proibitissimo. Un Oscar alla regia di quelli da cinefili puri. Osiamo pure: C’era una volta a… Hollywood, straordinariamente già in dvd, e da Natale 2019, è il miglior film di Quentin. Quello più conciliante tra la propria esaltazione formale libertaria e la storia condivisa di un luogo (Hollywood), di una cultura, di un sogno infranto che Tarantino con il suo finale barbaramente conciliante riunisce pezzo per pezzo. Insomma l’Oscar 2020 per la miglior regia dovrebbe finalmente arrivare per l’autore di Pulp Fiction. Solo due gli Oscar in carriera, ma solo come sceneggiatura originale: Pulp Fiction (1994) e Django (2012). Tre le nomination alla regia: Pulp Fiction, Bastardi senza gloria e appunto C’era una volta ad Hollywood, ma clamorosamente una sola al miglior film, sempre quello con DiCaprio e Pitt che in ... ilfattoquotidiano

