Oroscopo Paolo Fox del giorno, 7 febbraio: i voti del weekend (Di venerdì 7 febbraio 2020) Oroscopo di oggi, 7 febbraio 2020: le previsioni di Paolo Fox del venerdì Preludio al weekend con i voti e le pagelle di Paolo Fox e lo svelamento dell’Oroscopo di oggi, venerdì 7 febbraio, a I Fatti Vostri su Rai2 alla presenza di Giancarlo Magalli, Roberta Morise e Graziano Galatone. Le previsioni per la giornata di oggi, in pillole, dicono che i nati sotto il segno dell’Ariete vivranno una giornata discreta. Novità dal punto di vista sentimentale per i Gemelli mentre il Cancro dovrà evitare i problemi di cuore. La Bilancia vivrà un po’ di insoddisfazione generale. Si sentiranno meno agitati quelli nati sotto il segno del Capricorno. Paolo Fox, Oroscopo del weekend: le previsioni dall’8 al 9 febbraio Si continua con l’Oroscopo del weekend (8-9 febbraio) svelato da Paolo Fox con i voti e le sue pillole astrologiche (previsioni di oggi svelate in ... lanostratv

