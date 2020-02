Ornella Vanoni stronca Sanremo: “Lunghezza esasperante, vado a dormire” (Di venerdì 7 febbraio 2020) L’apparizione di Ornella Vanoni in coppia con Alberto Urso è stata uno dei momenti clou della terza serata del Festival. Giunti ormai al giro di boa, Sanremo 2020 ha regalato al proprio pubblico una ricchissima serata di duetti, che ha visto una serie di grandi nomi e giovani talenti della musica italiana accompagnare i partecipanti nella seconda tappa del loro percorso. Eppure, nonostante il ruolo da protagonista, alla storica cantante il Festival di Amadeus non sta convincendo particolarmente. Come per molti altri, il problema principale sembra essere nella spropositata durata degli episodi. “Mi sono arresa anche io, e alla fine sono andata a dormire”: Ornella Vanoni polemica con l’organizzazione delle prime serate di Sanremo 2020 Se ne è lamentata Ornella Vanoni in un’intervista concessa a La Stampa a ridosso della sua esibizione. La cantante ha mostrato ... velvetgossip

trash_italiano : ALBERTO URSO SUL PODIO SOLO PER AVER SCELTO ORNELLA VANONI NEL DUETTO. #Sanremo2020 - HuffPostItalia : Ornella Vanoni: 'Sanremo? Lunghezza esasperante. Del discorso sulla nonna della Leotta non me ne fregava niente' - RaiRadio2 : «Avere accanto Ornella Vanoni sul palco dell'Ariston è stato un regalo gigantesco» Alberto Urso e @OrnellaVanoni d… -