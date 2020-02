Onward, una featurette ci presenta il nuovo film Pixar (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una nuova featurette di Onward, prodotto dalla Pixar, ci presenta il nuovo film con le voci di Tom Holland e Chris Pratt in uscita a marzo. Onward si presenta in una nuovissima featurette e il video dedicato al film Pixar con protagonisti Tom Holland e Chris Pratt, in arrivo il prossimo mese nelle sale di tutto il mondo, ci mostra come, con tutta probabilità, ancora una volta ci toccherà tirar fuori i fazzoletti per asciugare le lacrime. La sinossi ufficiale del progetto animato anticipa: "Ambientato in una periferia di un mondo fantastico, Onward è la storia di due fratelli, degli elfi adolescenti, che partono per una straordinaria avventura con l'intento di scoprire se c'è ancora un po' di magia nel mondo". Il video diffuso da Disney, ... movieplayer

POESHOLLAND : Il 29 febbraio ci sarà la premiere di onward in America, questo significa solo una cosa e cioè nuovo content di t holland -