Non aprite quella porta: annunciati i registi del reboot del cult horror (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il franchise horror Non aprite quella porta ritornerà nelle sale con un reboot che verrà diretto da Ryan e Andy Tohill. Non aprite quella porta tornerà sugli schermi con un reboot e ora Legendary Entertainment ha annunciato che Ryan e Andy Tohill saranno i registi del progetto. Il franchise horror avrà quindi un nuovo capitolo che verrà prodotto da Fede Alvarez, autore del successo Don't Breathe. Il produttore ha dichiarato: "La visione di Tohill è esattamente quello che vogliono i fan: è violenta, eccitante e così depravata che vi rimarrà per sempre in testa". Non aprite quella porta è un vero e proprio cult del cinema horror indipendente e ha terrorizzato più generazioni con il personaggio di Leatherface, destinato a diventare ... movieplayer

about_lauMarcuz : RT @idajo94: Certo che dovete essere proprio privi di ogni interesse per la bellezza e superficiali come non dico manco cosa se vi lamentat… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Non aprite quella porta: annunciati i registi del reboot del cult horror - badtasteit : #Nonapritequellaporta: la Legendary Pictures al lavoro sul reboot, verrà diretto dai fratelli Tohill… -