No Time To Die: Ana De Armas sexy bond girl nelle nuove foto (Di venerdì 7 febbraio 2020) In vista dell'uscita di 007: No Time To Die, la sensuale bond girl Ana De Armas indossa i gioielli di Chopard in nuove foto ispirate al film. Aspettando l'uscita di 007: No Time To Die, l'attrice Ana De Armas veste i panni della sexy bond girl in un servizio di alta moda per la compagnia gioielliera Chopard, che fornirà i meravigliosi accessori preziosi che verranno indossati nel film. Le foto dei gioielli della collezione Green Carpet hanno reso al massimo del loro splendore grazie all'eleganza di De Armas, che sembra totalmente a suo agio nel ruolo. I meravigliosi gioielli che Ana indosserà nel nuovo capitolo di 007 sono tutti composti di diamanti di altissima qualità e incredibile impatto scenico. Si tratta di una collana da 43 carati, ... movieplayer

