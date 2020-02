"No all'accanimento clinico sui bambini malati terminali". La mozione del Comitato Nazionale di Bioetica (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nei confronti di bambini piccoli malati terminali bisogna evitare trattamenti “inefficaci e sproporzionati” che possono portare “ulteriori sofferenze e un prolungamento penoso della vita”. Ad affermarlo è il Comitato Nazionale per la Bioetica (Cnb), che raccomanda di mettere sempre al “primo posto il superiore interesse del bambino” e di evitare scelte dettate dalla volontà di “accondiscendere alle richieste dei genitori o per rispondere a criteri di medicina difensiva”.Ieri, a intervenire in tema di fine vita, è stata la Federazione degli Ordini dei medici (Fnom), introducendo un’integrazione al codice deontologico che tiene conto della sentenza della Corte Costituzionale sul suicidio assistito. Oggi a esprimersi con la mozione “accanimento clinico o ostinazione irragionevole dei trattamenti sui bambini ... huffingtonpost

