Niente Domenica Live contro la Domenica IN di Sanremo: si va in onda con il vintage (Di venerdì 7 febbraio 2020) E così Mediaset rinuncia anche alla sfida della Domenica tra Domenica IN e Domenica Live nella giornata post Sanremo. Dopo aver lasciato strada libera per tutta la prima serata, nel corso della settimana, ecco che da Canale 5 arriva un altro favore a Rai 1. Domenica Barbara d’Urso non andrà in onda. O meglio, il pubblico di Mediaset potrà seguire una puntata di Domenica Live ma in versione vintage. BARBARA D’URSO SI RIPOSA, Domenica Live DIVENTA Domenica vintage NELLA Domenica SANREMESE Mediaset ha proprio rinunciato a parlare di Sanremo nei suoi programmi, una scelta che da anni fatichiamo davvero a comprendere. Una scelta parecchio singolare se pensiamo ad esempio che lunedì sera nella casa del Grande Fratello VIP c’è stato una sorta di Festival della canzone con tanto di lamentela in diretta di Pupo per la mancata convocazione nei 40 anni della sua Su di ... ultimenotizieflash

CristinaLilla1 : RT @Unf_Tweet: MEDIASET GETTA LA SPUGNA! Niente #DomenicaLive contro la #DomenicaIN di #Sanremo2020: si va in onda con il vintage https://t… - Unf_Tweet : MEDIASET GETTA LA SPUGNA! Niente #DomenicaLive contro la #DomenicaIN di #Sanremo2020: si va in onda con il vintage - FValerio11 : RT @RaiRadio2: ?? E tu amami come ameresti te se fossi me e viceversa | Quindi male e senza capire niente | Ma col cielo al suo posto in una… -