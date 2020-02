Nicola Zingaretti preoccupato dal Movimento 5 Stelle, il governo rischia di cadere… ‘per logoramento’ (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tensione nel governo, Zingaretti preoccupato dal Movimento 5 Stelle e dal ritorno in pista, anzi in piazza, di Luigi Di Maio. Il Segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti è preoccupato dalla mobilitazione del Movimento 5 Stelle. Luigi Di Maio ha chiamato gli italiani in piazza per difendere le leggi volute dai pentastellati. Provvedimenti che, secondo l’ex leader politico, sarebbero minacciate da un tentativo di restaurazione. Fonte foto: https://www.facebook.com/LuigiDiMaio Tensioni nel governo, Nicola Zingaretti preoccupato dal Movimento 5 Stelle Stando alle indiscrezioni raccolte nel popolo Dem, Nicola Zingaretti sarebbe particolarmente preoccupato per le sorti del governo. La sensazione del Segretario è che se Conte non riesce a dare la svolta in tempi brevi si rischia il tracollo. E presumibilmente le elezioni anticipate, visto che Mattarella non ... newsmondo

