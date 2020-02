New Mutants | nuove foto di Anya Taylor-Joy nel ruolo di Ilyana

The New Mutants : un nuovo poster del film con protagonisti i giovani mutanti : Il 2 aprile arriverà l'atteso film The New Mutants, anticipato da un poster inedito che mostra i giovani protagonisti. L'atteso The New Mutants arriverà nelle sale italiane il 2 aprile e online è stato condiviso un nuovo poster che ritrae i giovani protagonisti del progetto ispirato ai fumetti degli X-Men. Il travagliato lungometraggio, la cui uscita è stata più volte rimandata, introdurrà infatti una nuova generazione di personaggi tratti dai ...

New Mutants - Maisie Williams : "Pensavo che i fan non mi volessero" : Maisie Williams su New Mutants: 'Pensavo che i fan non mi volessero', rivela la giovane attrice di Game of Thrones parlando del nuovo film Marvel Fox in uscita ad aprile. New Mutants arriverà finalmente al cinema ad aprile, ma ci fu un tempo in cui Maisie Williams non era sicura che i fan l'avrebbero accettata come interprete di Wolfsbane nel film targato Marvel e 20th Century Fox. "Il mio casting per il ruolo venne diffuso online fin dai primi ...

The New Mutants : trama - cast e anticipazioni film horror. Quando esce : The New Mutants: trama, cast e anticipazioni film horror. Quando esce Amate gli horror fantascientifici? Allora non lasciatevi scappare The New Mutants. Il lugubre lungometraggio, al cinema da giovedì 2 aprile 2020, rappresenta l’ultima fatica di Josh Boone, regista statunitense salito alla ribalta con Stuck in Love e Colpa delle stelle. La pellicola dai toni cupi, distribuita da Wal Disney Pictures Italia/ 20tj Century Fox, è la ...

Nuovo trailer di The New Mutants - thriller con sfumature horror : Diretto da Josh Boone, il Nuovo film 20th Century Studios e Marvel Entertainment The New Mutants arriverà nelle sale italiane il 2 aprile, distribuito da The Walt Disney Company Italia. The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le loro nuove abilità mutanti e la loro ...

The New Mutants : online il trailer ufficiale del nuovo film Marvel : The New Mutants ha finalmente una data d’uscita ed un trailer ufficiale. Il nuovo film di 20th Century Studios e Marvel Entertainment diretto da Josh Boone sarà nelle sale a partire dal 2 aprile 2020, e sarà distribuito da The Walt Disney Company Italia. The New Mutants è ambientato in un manicomio, luogo dove i protagonisti sono rinchiusi per cure psichiatriche specifiche. Il film è un thriller dalle tinte horror, capace di colpire fin ...

The New Mutants : il nuovo trailer italiano del film : The New Mutants, l'atteso film tratto dai film Marvel, ha un nuovo trailer italiano in attesa dell'arrivo nelle sale previsto per il 2 aprile. The New Mutants ha un nuovo trailer italiano in attesa del debutto nelle sale italiane previsto per il 2 aprile. Il filmato mostra una ragazza con problemi di memoria che si risveglia in una struttura dove vengono "ricoverati" dei giovani mutanti che rivelano le loro esperienze con i propri poteri. La ...

Nuovo trailer di The New Mutants - thriller con sfumature horror : Milano, 20 gen. (askanews) – Diretto da Josh Boone, il Nuovo film 20th Century Studios e Marvel Entertainment The New Mutants arriverà nelle sale italiane il 2 aprile, distribuito da The Walt Disney Company Italia. The New Mutants è un thriller con sfumature horror, originale e ambientato in un ospedale isolato dove un gruppo di giovani mutanti è rinchiuso per cure psichiatriche. Quando iniziano ad avere luogo degli strani episodi, le ...

X-Men : The New Mutants - la Disney smentisce che film sia nel MCU : A poche ore dal suo inserimento nel Marvel Cinematic Universe, X-Men: The New Mutants ne è stato tagliato fuori come ha prontamente affermato Disney. Finalmente i fan Marvel avevano gioito per X-Men: The New Mutants, il film che nelle scorse ore era stato inserito nella lista dei prossimi progetti del Marvel Cinematic Universe ma, dopo sole poche ore, la Disney ha subito smentito affermando che il progetto si distacca dall'Universo Marvel. Una ...

New Mutants : Disney annuncia che il film fa parte del Marvel Cinematic Universe : Una newsletter della Disney ha annunciato che il film New Mutants, in arrivo nei cinema il 3 aprile, fa parte del Marvel Cinematic Universe. New Mutants, il film spinoff degli X-Men, fa parte del Marvel Cinematic Universe, come confermato dalla Disney in una newsletter inviata ai fan. Il lungometraggio, che arriverà nelle sale americane il 3 aprile, era stato realizzato dalla Fox, ora gestita proprio dal colosso dell'intrattenimento. Nella ...

New Mutants - cronistoria di una produzione da incubo : https://www.youtube.com/watch?v=W_vJhUAOFpI In questi giorni è finalmente uscito il trailer ufficiale di New Mutants: l’anticipazione definitiva preannuncia la tanto attesa uscita nella sale il prossimo 2 aprile. Si può dire che questa rappresenti effettivamente l’ultima pellicola di un’epoca di cinecomics Marvel ormai conclusa, ma che in mezzo a diverse avversità si è trascinata fino a oggi. Il film aveva tutte le carte in regola per essere un ...

New Mutants : trama - cast e trailer del film horror. Quando esce : New Mutants: trama, cast e trailer del film horror. Quando esce I fan degli horror Sci-Fi attendono con trepidazione l’approdo sul grande schermo di New Mutants. La pellicola da brivido, in programmazione nelle sale cinematografiche dal 2 aprile 2020, è stata diretta da Josh Boone, regista statunitense noto al grande pubblico per aver lavorato dietro la macchina da presa in Stuck in Love e Colpa delle stelle. Il lungometraggio ...

New Mutants : il nuovo trailer del film Marvel con Maisie Williams : Come anticipato dal regista Josh Boone, è stato rilasciato il nuovo trailer di New Mutants, il film sui mutanti Marvel ambientato nell'universo degli X-Men che vede Maisie Williams tra i suoi interpreti. Il nuovo trailer di New Mutants, come il suo regista Josh Boone aveva anticipato via Twitter, è stato rilasciato da pochi minuti, a più di due anni di distanza dalla prima clip ufficiale, che era stata mostrata da Fox nell'ottobre del 2017. ...

New Mutants : ecco il nuovo trailer ufficiale dello spin-off horror degli X-Men : A rischio l'uscita nelle sale di New Mutants? Il cinecomic potrebbe arrivare direttamente in streaming A quanto pare, la 20th Century Fox e il regista...

New Mutants : svelata la data in cui uscirà il nuovo trailer! : Il regista di New Mutants, Josh Boone, ha svelato quando verrà condiviso online il nuovo trailer dell'atteso film. New Mutants, il travagliato film ambientato nel mondo degli X-Men, sta per avere un nuovo trailer e il regista ha svelato la data in cui verrà presentato: il 6 gennaio 2020. Il progetto, che ha dovuto affrontare numerosi cambiamenti e la cui uscita è stata posticipata numerose volte, verrà distribuito nei cinema americani il 3 ...