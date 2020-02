NERETO: uomo perde la vita a causa di un malore improvviso. Il cane lo veglia tre giorni e tre notti. (Di venerdì 7 febbraio 2020) Lo spiacevole episodio si è verificato a NERETO, un comune italiano in provincia di Teramo. Un uomo di 79 anni, di nome Domenico Trifari, ha perso la vita a causa di un malore improvviso. Per tre giorni e tre notti il suo fedele angelo peloso, un meticcio di 6 anni di nome Ermanno, ha vegliato il suo corpo senza vita, proteggendolo da tutto. È rimasto lì, senza mangiare e senza bere. Ad accorgersi dell’accaduto sono stati vicini dell’uomo, preoccupati dal fatto che lo vedevano da giorni. Hanno allertato le forze dell’ordine, che si sono recate sul posto insieme ai Vigili del Fuoco. Quest’ultimi sono entrati in casa ed è stato allora che si sono resi conto di ciò che era accaduto. Il corpo senza vita dell’uomo giaceva a terra, con il cane al suo fianco. Sul posto è stato richiesto anche l’intervento dei veterinari dell’ASL, che avevano il ... bigodino

