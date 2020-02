‘Ndrangheta, il boss stragista Graviano: “Incontrai Berlusconi almeno tre volte per fare affari” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mafia, il boss Graviano incontrava Berlusconi: “Visto almeno 3 volte” Il boss mafioso Giuseppe Graviano sostiene di aver incontrato e aver fatto affari con Silvio Berlusconi. “Da latitante l’ho incontrato almeno per tre volte“. L’ultima volta risale al dicembre del 1993, poche settimane prima dell’arresto del boss di Cosa nostra e della discesa in campo del futuro presidente del Consiglio. In quell’occasione, dice sempre il padrino, “con Berlusconi abbiamo cenato insieme. È accaduto a Milano 3 in un appartamento”. La deposizione del capomafia di Brancaccio, l’uomo che custodisce i segreti degli anni delle stragi, rischia di provocare un vero e proprio terremoto. Graviano e Berlusconi si incontravano a Milano All’imprenditore di Arcore, sostiene sempre il boss stragista di Brancaccio, erano finiti i soldi di suo nonno e di altri palermitani che negli anni ’70 avevano ... tpi

