NBA 2019-2020, i risultati della notte (7 febbraio): Giannis affonda Phila con una prestazione fenomenale, Houston vince in casa dei Lakers (Di venerdì 7 febbraio 2020) Cinque le partite che si sono svolte nella notte NBA. Si inizia con i New York Knicks che vincono di misura 103-105, tra le mura amiche, contro gli Orlando Magic. Decisivi i due lunghi della franchigia della Grande Mela Julius Randle e Taj Gibson che segnano 39 punti in due tirando 19/29 combinato dal campo. I Knicks, oltretutto, trovano anche la partita da polemico ex di Elfrid Payton che ai suoi 15 punti aggiunge 9 assist e ben 7 palle rubate. Ennesimo successo convincente per i Milwaukee Bucks che superano, 101-112, dei Philadelphia 76ers giunti alla quarta sconfitta consecutiva e, ormai, in piena crisi. Per il sodalizio della Pennsylvania non c’è nulla da fare contro uno straripante Giannis Antetokounmpo da 36 punti, 20 rimbalzi e 6 assist. Vittoria anche per i New Orleans Pelicans che, trascinati da un Zion Williamson che segna 21 punti in 25 minuti tirando 9/11 dal campo, ... oasport

