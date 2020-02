Napoli, senti Roberto Rambaudi: “Stanislav Lobotka è il David Pizarro della situazione” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nel corso di Canale 21, l’ex giocatore ed opinionista Roberto Rambaudi ha parlato del Napoli visto a Genova e di Stanislav Lobotka. Lo slovacco, arrivato all’ombra del Vesuvio poche settimane fa, si sta rivelando uno degli acquisti di gennaio più azzeccati insieme a Diego Demme. La risalita verso la zona Champions ora è possibile e gli addetti ai lavori ci credono. “Si vede un’identità ben precisa, bravi a prendere subito due centrocampisti. Lobotka dà geometrie, è il Pizarro della situazione perché salta anche l’uomo e verticalizza. Il giocatore a cui paragonarlo è questo, lo ricordo anche agli europei Under 21 e lo consigliai a Inzaghi. Mi piace moltissimo, fa girare la squadra e nella prima mezz’ora ha fatto un gran calcio, come faceva il Napoli di Sarri. Poi la tenuta mentale e il cambio modulo di Ranieri con Ramirez trequartista, per metterlo ad ... calciomercato.napoli

CalcioMercatoNA : Napoli, senti Roberto Rambaudi: “Stanislav Lobotka è il David Pizarro della situazione” - Mercato_SerieA : Napoli, senti l'ex Alemao: 'Rimonta possibile. Allan? Spero che resti' - Fantacalcio : Napoli, senti Demme: 'Raggiungiamo la salvezza, poi viene l'Europa' -