Napoli, Paolo Condò sul Barcellona: “Dell’era Guardiola non è rimasto praticamente nulla” (Di venerdì 7 febbraio 2020) La cura di Gennaro Gattuso sta funzionando. Probabilmente è il momento migliore per affrontare il Barcellona in Champions League. Paolo Condò ha analizzato su La Gazzetta dello Sport il periodo delle due squadre ed evidenziato di come le cose siano cambiate dal momento del sorteggio fino ad oggi. A dicembre il Napoli era nel caos e quel sorteggio sembro una mazzata, oggi i problemi sono tutti in casa blaugrana. Insomma, bisogna approfittarne per affondare il colpo, almeno al San Paolo. “Quel che sta succedendo a Barcellona è sbalorditivo non solo per la possibilità – personalmente sono ancora incredulo – che Messi a fine stagione se ne vada. Colpisce prima la presenza nei panni dell’apparente “cattivo” di Eric Abidal. Molte cose sono cambiate al Barcellona, dell’era Guardiola non è rimasto praticamente nulla e se c’è un momento nel quale il Barça è stato debole, è ... calciomercato.napoli

