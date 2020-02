Napoli, Museo Archeologico: entro il 2021 saranno riaperte sale chiuse da 40 anni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Per quarant’anni sono state usate come deposito, chiuse al pubblico in attesa di un progetto di recupero, che finalmente è arrivato e comprende non soltanto le sale dell’ala Ovest del Museo Archeologico Nazionale di Napoli, ma anche i tre corridoi utilizzati solo per sporadiche esposizioni. L’ala occidentale è la parte più antica del Mann, risale al 1600 e costituisce, assieme al nucleo centrale, la prima università degli studi. I porticati, con l’apertura dell’ala Est, completata nel 1800, vennero chiusi con tompagnature, lasciando aperte soltanto le lunette degli archi. Dal 1975, con il primo importante restauro dell’edificio, furono riaperti per essere destinati a zona espositiva ma soprattutto di passaggio. Il progetto di riqualificazione che sarà completato entro il 2021, per un importo complessivo di oltre 2,7 milioni di euro, prevede che ... ildenaro

