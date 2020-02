Napoli | lavoro in palestra per gli azzurri | il report dell’allenamento

Napoli - Fabian Ruiz e Faouzi Ghoulam ancora alle prese con il lavoro personalizzato : Il sito ufficiale del Napoli ha fatto un resoconto dell’allenamento odierno al centro tecnico di Castel Volturno. Seduta mattutina per gli azzurri, che preparano il match contro il Lecce in programma domenica al San Paolo per la 23esima giornata di Serie A, alle ore 15:00. La squadra si è allenata sui campi 1 e 2 iniziando la sessione con attivazione a secco. Successivamente circuito atletico finalizzato alla velocità ed esercitazioni ...

Cub Trasporti Napoli : “Condizioni di lavoro vergognose per i lavoratori ex Treninotte” : Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa di CUB Trasporti Napoli, dove i lavoratori dell’accompagnamento notte attraverso una nota esprimono il loro malcontento: “Dopo oltre 15 anni di servizio come addetti all’ assistenza alla clientela per conto di Trenitalia sugli Intercity-Notte, dopo 14 ore di presidio poiché avevano provato ad assumerci con mansioni da pulitori di bordo e ...

Biscardi: Mertens? Se fisicamente a posto, non è neanche detto che non firmi il prolungamento...

Napoli - Lorenzo Insigne a fine partita : “Stiamo dando continuità al lavoro” : Lorenzo Insigne ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine di Sampdoria-Napoli. “Stiamo dando continuità al lavoro, oggi è stata una vittoria del gruppo. Chi è entrato dalla panchina ci ha dato una grossa mano, è questo lo spirito giusto. Siamo stati bravi a restare calmi e a portare i tre punti a casa. Ora che tutti torneranno ci daranno una grossa mano. Siamo stati bravi noi a non abbatterci davanti ai tanti infortuni, soprattutto ...

Sampdoria Napoli - gol Quagliarella : che capolavoro dell’ex – VIDEO : Sentenza Quagliarella, Napoli punito ancora con la maglia della Sampdoria: ecco il VIDEO del gol dell’ex partenopeo – VIDEO Fabio Quagliarella accorcia le distanze in Sampdoria-Napoli con un gol da cineteca al 25′, facendo impazzire il pubblico dello stadio Luigi Ferraris di fede blucerchiata. Il capitano del club ligure, trovato da un cross preciso di Ekdal, ha esploso un prodigioso tiro al volo di prima intenzione che non ...

Manzo (Napoli Holding) : Anm - missione compiuta. Ora è un’azienda attiva - salvati 2.500 posti di lavoro : “Io credo che questo sia un ulteriore atto a valle del salvataggio di Anm che si è realizzato a dicembre 2019 con un risultato che si sta un po’ dimenticando”. Commenta così l’amministratore unico di Napoli Holding, Amedeo Manzo, la ripresa del servizio tranviario Linea 1 (Piazza Municipio – Poggioreale) a bordo della prima corsa del tram Sirio. “Grazie ad un lavoro di squadra – aggiunge -, di ...

Napoli - lotta al lavoro nero : blitz in un ristorante dell’aeroporto. Ad Arzano un 16 enne tra i dipendenti : Ancora contrasto al lavoro sommerso al centro di un servizio disposto dal Comando Provinciale Carabinieri di Napoli e svolto dai militari delle stazioni del territorio insieme a quelli del Nucleo Ispettorato del lavoro. A Napoli i carabinieri della stazione di San Pietro a Patierno hanno denunciato 2 imprenditori impegnati nella realizzazione di un ristorante all’interno del terminal Arrivi dell’aeroporto di Capodichino. Il primo non ...

A 16 anni lavorava in fabbrica : blitz contro il lavoro nero a Napoli e provincia : blitz dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli, nel capoluogo campano come in provincia, contro il lavoro nero: numerose le irregolarità rilevate dai militari dell'Arma. Ad Arzano, in una fabbrica tessile, tra i lavoratori in nero, i carabinieri hanno individuato una ragazza di appena 16 anni.Continua a leggere

Comune di Napoli a rischio crac - Confesercenti : ‘Migliaia di posti di lavoro in pericolo’ : L'allarme di Vincenzo Schiavo, presidente della Confesercenti Napoli e Campania: "Qui non è in gioco il futuro dell'amministrazione, ma di migliaia di lavoratori e di centinaia di imprese napoletane". La paura dei più è che si possa arrivare, in caso di dissesto finanziario, alla possibile sospensione o rinvio, se non addirittura dell'annullamento, dei pagamenti già previsti.Continua a leggere

TUTTOSPORT – “Capolavoro Gattuso” - l’editoriale di Vittorio Feltri sul Napoli : “Ronaldo: Juve, adesso sveglia!”. E “Belotti e Sirigu, salvate il Toro!”. C’è una doppia apertura in prima pagina sull’edizione di oggi di TUTTOSPORT, dedicato alle due torinesi. Juventus e Torino sono chiamate infatti a riscattare gli ultimi k.o. con Napoli e Atalanta. Sul quotidiano piemontese troviamo anche un editoriale sul Napoli a firma di Vittorio Feltri: “Capolavoro Gattuso”, il ...

Il Mattino : i calciatori del Napoli - in pubblico e in privato - esaltano il lavoro di Gattuso : I calciatori del Napoli esaltano il lavoro di Gattuso. Il Mattino racconta il lavoro di Rino Gattuso e com’è cambiato tutto con il suo avvento sulla panchina del Napoli. Sarà pur vietatissimo festeggiare, scrive il quotidiano, ma certe cose, dopo i tormenti degli ultimi mesi con Ancelotti, sono un’emozione a prescindere. È cambiato tutto in questo mese e mezzo, dal primo giorno dell’arrivo del tecnico calabro a Castel Volturno: per prima ...

Il consolato russo a Napoli promuove lo studio del cirillico. Schiavo : Opportunità immediate di lavoro : Si è tenuto l’«Open Day» del Liceo Polispecialistico «Plinio Seniore» di Castellammare di Stabia che organizza corsi di lingua russa. Un’opzione importante per tanti studenti, promossa non a caso con grande forza ed entusiasmo dal consolato Onorario della Federazione Russa in Napoli, con in testa il console onorario Vincenzo Schiavo, presente all’iniziativa. «Il nostro ufficio consolare – riferisce Schiavo – ha inteso fornire ogni sostegno ...

Gazzetta : Napoli-Juve è il capolavoro di Gattuso : Napoli-Juve è un capolavoro di Gattuso, scrive Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport commentando la partita di ieri sera. Ma i meriti del Napoli sono superiori alle colpe della Juve, che non ha sicuramente fatto la sua migliore partita stagionale, dimostrando che il tridente è un lusso che non possono permettersi. Gattuso ha firmato un capolavoro, se pensiamo al contesto in cui lo ha dipinto: 4 sconfitte consecutive in casa, vittoria in ...