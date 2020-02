Napoli, il retroscena svelato da Insigne: “ecco cos’è successo dopo la gara contro il Salisburgo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “dopo il Salisburgo c’e’ stato un pochino di casino che si poteva evitare, ma e’ colpa di tutti. Ora non pensiamo al passato, rimaniamo compatti ed uniti”. Sono le dichiarazioni di Lorenzo Insigne che in un’intervista a Sky Sport ha provato a chiudere ogni tipo di polemica in riferimento al periodo di ammutinamento dopo il match di Champions League contro il Salisburgo. Adesso la squadra azzurra è in ripresa con l’arrivo di Gattuso nonostante un inizio shock, nel prossimo match sfida al Lecce. Poi nuove indicazioni. “Ogni volta – ha detto – che incontriamo il Liverpool facciamo grandi prestazioni, contro di loro abbiamo fatto una partita stratosferica. Siamo diventati la loro bestia nera. In due gare gli abbiamo preso quattro punti e questo e’ motivo di grande soddisfazione. Siamo usciti da Alfield con un pareggio ... calcioweb.eu

CalcioWeb : #Napoli, il retroscena svelato da #Insigne: 'ecco cos'è successo dopo la gara contro il Salisburgo' - - MailSecured : Torino, retroscena sull'addio di Mazzarri: 'Ero il bersaglio della tifoseria' - Tutto Napoli... - FabioOffreda : RT @cn1926it: CdM - Il padre di #Demme a #Marassi: il retroscena emozionante -