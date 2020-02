Napoli, ‘Gianni Rodari, un’intuizione fantastica’ al Teatro Sancarluccio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Presentato al Teatro Sancarluccio di Napoli il tour nazionale e internazionale dello spettacolo inedito “Gianni Rodari, un’intuizione fantastica”. Prodotto da InScena Nuovo Teatro Sancarluccio e La Falegnameria dell’Attore, in partnership con Leggimi Forte – scritto e diretto da Luca Pizzurro, con Franco Oppini e Gigliola de Feo, e con Maria Teresa Iannone e Matteo Lanzara – rientra tra le celebrazioni ufficiali segnalate dalla casa editrice Einaudi sul sito 100gianniRodari.com per il centenario del grande scrittore. Le prime tappe del tour sono sul palco del Sancarluccio dal 27 febbraio al 29 febbraio alle ore 21, il 1 marzo alle ore 18 e poi il 2 e 3 marzo di mattina destinato ai ragazzi delle scuole. Si prosegue al Teatro Acacia di Napoli, sempre per gli studenti, l’11 marzo di mattina, poi al Teatro Gloria a Pomigliano ... anteprima24

ilmondodisuk : Lo spettacolo al Sancarluccio/”Gianni Rodari, un’intuizione fantastica”: così Napoli festeggia il centenario dello… -