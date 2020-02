Napoli Barcellona, entusiasmo azzurro: Curva B sold out per il match (Di venerdì 7 febbraio 2020) Napoli Barcellona: gli azzurri potranno contare sul pubblico delle grandi occasioni dopo l’entusiasmo ritrovato. Ecco le ultime Cresce l’attesa per l’andata degli ottavi di Champions League. Il Napoli è chiamato all’impresa contro il Barcellona: gli azzurri ospiteranno i catalani il prossimo 25 febbraio. L’entusiasmo dei tifosi partenopei è alle stelle, soprattutto dopo le tre vittorie consecutive colte dalla squadra di Gattuso. Come riportato da TuttoNapoli.net, il settore superiore della Curva B è già sold out: si annuncia un San Paolo stracolmo per la sfida a Messi. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

