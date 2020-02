Mps, l'ombra dei tagli ai bancari Il balletto Roma-Ue blocca Siena (Di venerdì 7 febbraio 2020) La revisione delle Dte porta Mps a chiudere in rosso, come previsto, il bilancio 2019. Nonostante i buoni risultati fin qui conseguiti e aver centrato in anticipo l'obiettivo in termini di Npe ratio, l'istituto senese dovrà tagliare di altri 100 milioni di euro i costi operativi entro il 2021. Per sapere dove operare (i costi del personale sono già stati sforbiciati pesantemente) Morelli deve sapere se e quante ulteriori svalutazioni dovrà effettuare. Ma questo significa sapere quanti crediti deteriorati, e a che prezzo, potranno essere ceduti ad Amco (l'ex Sga, controlata al 100% dal Tesoro). Un passaggio chiave che condiziona anche la presentazione del piano di uscita del Tesoro dal capitale e quindi la possibilità di studiare nuove alleanze. Il tempo stringe, perchè in aprile scade il Cda. Segui su affaritaliani.it affaritaliani

