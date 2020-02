Moviola Roma-Bologna: il rosso a Cristante e il mancato rigore su Mkhitaryan (Di sabato 8 febbraio 2020) Sono due i principali episodi da Moviola di Roma-Bologna 2-3. Le situazioni sotto la lente d'ingrandimento sono relative entrambe al secondo tempo. La prima è quella che fa riferimento al contatto tra Bani e Mkhitaryan in area di rigore emiliana, non sanzionato con il rigore, in virtù di un fuorigioco precedente segnalato con il Var. La seconda invece è l'espulsione di Cristante per una brutta entrata su Orsolini. fanpage

