MotoGP, Test Sepang 2020: i promossi e i rimandati della prima giornata. Team Petronas sugli scudi, Honda e Ducati si nascondono (Di venerdì 7 febbraio 2020) La prima giornata dei Test pre-stagionali di Sepang (Malesia) riservati alla MotoGP ha permesso a Team e piloti di mettere in pista le moto per le prime otto ore di lavoro ed a noi di farci una iniziale, parzialissima, idea di quello che sarà il Mondiale 2020. Questa prima sessione ha dato alcune conferme, riservato qualche sorpresa e visto diverse prove sottotono. Andiamo, quindi, ad analizzare chi si è comportato in maniera migliore, e meno brillante, nei primi chilometri dell’anno. promossi Yamaha Petronas: Fabio Quartararo primo, Franco Morbidelli secondo, come inizio non c’è davvero male. Il Team nipponico ha voluto gestire in maniera molto graduale lo sbarco verso il 2020, utilizzando moto ancora ben piantate nel 2019 e sembra che i dividendi siano stati pagati. Suzuki: Alex Rins è il primo dei non-Petronas in classifica, con un gap di appena 250 millesimi, mentre Joan ... oasport

