MotoGP, Test Sepang 2020: analisi prima giornata. Yamaha buon esordio! Honda e Ducati non forzano, Suzuki brillante (Di venerdì 7 febbraio 2020) Le prime otto ore dei Test riservati alla MotoGP sul circuito di Sepang (Malesia) (clicca qui per la cronaca) si sono concluse e qualcosa ci hanno già lasciato in eredità. Come sempre, e bisogna dirlo con grande chiarezza, guai a prendere per oro colato quello che abbiamo visto sia in questo Day-1, sia quello che vedremo nel complesso. La pista dove avvenne il famoso contatto Valentino Rossi-Marc Marquez nel 2015, non è mai particolarmente veritiera o, quantomeno, non lo è in maniera assoluta. Il grip che regala alle moto (Yamaha in primis) non lo si vedrà in tutti gli appuntamenti della stagione, quindi, com’è ovvio, team e piloti preferiscono nascondersi. E oggi, anche per colpa dell’arrivo della pioggia nella seconda parte di questo venerdì, il canovaccio non è minimamente mutato. Tra pre-tattica e condizioni particolari dell’asfalto malese (in grado di passare dai ... oasport

