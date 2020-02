MotoGP, Andrea Dovizioso: “Ho sgrossato la moto. Bene il telaio, bisogna lavorare sulle gomme” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Andrea Dovizioso si è un po’ nascosto nella prima giornata di Test motoGP a Sepang e ha concluso in undicesima posizione. Il pilota della Ducati si è risparmiato completando soltanto 35 giri, ma il forlivese non sembra essere preoccupato più di tanto per il riscontro cronometrico e ha già inquadrato il lavoro da fare nei prossimi due giorni in terra asiatica. Andrea Dovizioso ha analizzato il suo venerdì rilasciando alcune dichiarazioni a it.motorsport.com: “Il classico primo giorno di test dell’anno. La moto non è molto diversa ma avevamo tante modifiche. C’erano cose da mettere a posto. Qualche contrattempo, ma va Bene così perché altrimenti queste cose avrebbero potuto verificarsi più avanti. Alla fine oggi abbiamo lavorato proprio poco in generale. Non abbiamo avuto la possibilità di girare e lavorare tanto, ma abbiamo sgrossato la moto“. Il vice ... oasport

OA_Sport : MotoGP, Andrea Dovizioso: “Ho sgrossato la moto. Bene il telaio, bisogna lavorare sulle gomme” - OA_Sport : VIDEO #MotoGP, Massimo #Rivola: “Andrea #Iannone ci manca, speriamo che la Fim lo scagioni in poco tempo” - sportli26181512 : Iannone e il caso di doping, Rivola: 'La Fim consideri gli esami, non Instagram': L’amministratore delegato di Apri… -