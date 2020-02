Moto G8 Power, Motorola lancia un nuovo smartphone di fascia media con batteria da 5000mAh e quadrupla fotocamera posteriore (Di venerdì 7 febbraio 2020) Motorola ha annunciato oggi il secondo modello dell’ottava generazione di Moto g, la sua celebre famiglia di smartphone di fascia media che negli anni ha venduto oltre 100milioni unità, la variante “Power” dotata di batteria a lunga durata. Simile nelle forme rispetto al Moto G8 Plus lanciato nelle ultime settimane del 2019, il Motorola Moto G8 Power si distingue dal fratello sia sull’anteriore, dove per la fotocamera hanno optato per il “foro” sullo schermo invece del notch, sia sul posteriore dove si fa notare la tinta striata e qualche differenza nel modulo fotografico. Passando alla scheda tecnica, il Moto G8 Power utilizza un display IPS a 19:9 da 6,4″, con risoluzione FullHD+, al suo interno trovano posto il SoC Snapdragon 665 di Qualcomm, 4GB di RAM e 64GB di memoria (espandibili tramite microSD), un’ampia batteria da 5000mAh con ... ilfattoquotidiano

Noovyis : (Moto G8 Power, Motorola lancia un nuovo smartphone di fascia media con batteria da 5000mAh e quadrupla fotocamera… - togone76 : RT @HDblog: Moto G8 Power e G Stylus ufficiali: caratteristiche, disponibilità e prezzi - FJRL65 : Motorola presenta el Moto G Style y el Moto G8 Power -