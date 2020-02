Morto Popeye | Il sicario di Pablo Escobar ucciso dal cancro: video (Di venerdì 7 febbraio 2020) Morto Popeye: il sicario di Pablo Escobar coinvolto in 3mila omicidi è stato ucciso dal cancro. L’avvocato Alexandro Maria Tirelli racconta tutto: video. Jhon Jairo Velásquez, detto “Popeye”, il sicario di fiducia di Pablo Escobar, è Morto. Cinquantasette anni, come riporta la BBC, il sicario di Escobar, coinvolto in tremila omicidi, è deceduto presso l’Istituito … L'articolo Morto Popeye Il sicario di Pablo Escobar ucciso dal cancro: video è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it chedonna

