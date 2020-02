Morto John Kercher, il padre della studentessa uccisa a Perugia: aveva 77 anni (Di venerdì 7 febbraio 2020) È Morto John Kercher, il padre di Meredith, la studentessa uccisa a Perugia nel 2007: un’altra tragedia nella famiglia. Da quanto si apprende, l’uomo aveva subito uno scippo ed era stato trascinato per diversi metri, In seguito aveva riportato diversi traumi. All’aggravarsi delle ferite potrebbero essere ricondotte le cause della morte: aveva 77 anni. notizie

paolorm2012 : Meredith Kercher, morto il padre dopo un tentativo di rapina: aveva fratture multiple. Polizia: “Morte inspiegabile” - Notiziedi_it : Meredith Kercher, il papà John morto in circostanze misteriose: «Trovato per terra vicino casa» - BreakingItalyNe : RT @BlitzQuotidiano: John Kercher, padre di Meredith Kercher, morto dopo una presunta aggressione in strada -