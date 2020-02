Morto il padre di Meredith Kertcher: era stato ritrovato senza sensi su un marciapiede tre settimane fa (Di venerdì 7 febbraio 2020) La vicenda è rimasta nascosta fino a questo momento, quando – in un letto di ospedale, tre settimane dopo il suo ritrovamento – il padre Meredith Kertcher, John Meredith, giornalista e collaboratore del Sun e del Daily Mirror, è stato dichiarato Morto dai medici dell’ospedale all’interno del quale era ricoverato. Tre settimane fa, vicino la sua abitazione, era stato ritrovato il suo corpo privo di sensi e ricoperto di numerose ferite da taglio. Ancora ignote le cause che hanno portato al suo ferimento prima e alla sua morte successivamente in ospedale. LEGGI ANCHE > Meredith, per la Cassazione ci sono clamorose omissioni nell’inchiesta padre Meredith Morto dopo tre settimane di agonia in ospedale Le circostanze non avrebbero ancora una spiegazione: i vicini hanno dichiarato di non aver visto nulla perché in quella giornata c’era nebbia intorno ... giornalettismo

