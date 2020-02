Morte Marco Vannini, il Pg della Cassazione: «Nuovo processo, fu omicidio volontario» (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Fu omicidio volontario, si faccia un Nuovo processo d’appello”. Morte Marco Vannini: Nuovo colpo di scena nel processo per accertare le responsabilità del decesso del giovane bagnino romano nella primavera dl 2015. E’ la richiesta del sostituto procuratore generale della Cassazione Elisabetta Ceniccola ai giudici della prima sezione penale nel corso dell’udienza del processo per l’omicidio di Marco Vannini ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. Il processo, ricordiamo, vede come principale imputato Antonio Ciontoli, condannato in appello a 5 anni per omicidio colposo. >> Marco Vannini, inedita intercettazione ai Ciontoli: sconcertanti parole contro il cugino di Marco Morte Marco Vannini: «Fu omicidio volontario» Il sostituto procuratore ... urbanpost

LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'QUARTO GRADO' del 7 febbraio alle 21.25 su RETE 4: la sentenza definitiva sulla tragica morte… - Antonel15773761 : @matteosalvinimi Speriamo davvero che ci sia Giustizia per Marco ,quando sento questa tragica morte mi scendono le… - AssetAsteria : RT @Andrea_Rizzo79: Chiesto un nuovo processo per la morte di Marco Vannini. #MarcoVannini -