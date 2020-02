Morgan si riavvicina alle figlie: la lettera ad Anna Lou su Facebook e il sorriso di Lara (Di venerdì 7 febbraio 2020) Morgan sta per diventare papà per la terza volta e si riavvicina alle figlie Lara e Anna Lou Castoldi. Il cantante, in gara fra i Big di Sanremo 2020, ha alle spalle due relazioni importanti con Asia Argento e Jessica Mazzoli. La love story con la regista e attrice è stata fra le più chiacchierate degli anni Duemila. I due si sono conosciuti quando erano all’apice del successo e un anno dopo hanno avuto la figlia Anna Lou. La relazione, dopo sei anni d’amore, è naufragata, e per un lungo periodo Morgan e Asia si sono trovati su fronti opposti. Poi la pace, durata però pochissimo tempo, e terminata definitivamente dopo lo sfratto dell’ex leader dei Bluvertigo dalla sua casa di Monza per via del mancato pagamento del mantenimento per la primogenita. Nel 2012 l’artista ha avuto una seconda figlia, Lara, frutto della relazione con Jessica Mazzoli, concorrente di X ... dilei

Morgan riavvicina Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Morgan riavvicina