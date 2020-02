Montagna: trovato senza vita lo sciatore danese disperso in Trentino (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il corpo senza vita di uno sciatore danese dato per disperso nella giornata di ieri in Val di Fassa in provincia di Trento e’ stato trovato a circa 1.900 metri di quota alla base di un pendio ripido e ghiacciato della val Lasties. L’uomo, classe 1958, sarebbe scivolato per circa 200 metri lungo il pendio innevato reso ghiacciato dal vento gelido dei scorsi giorni. Le ricerche erano iniziate nella serata di ieri dopo che la moglie aveva denunciato il mancato rientro del marito, uscito per una sciata. Nella notte si era alzato in volo anche l’elicottero di Trentino Emergenza che ha effettuato un sorvolo nella zona segnalata con l’ausilio dei visori notturni e di una termo-camera. Le ricerche hanno dato esito negativo e sono state sospese poco dopo la mezzanotte per poi riprendere alle prime luci dell’alba. La salma e’ stata ricomposta nella camera ... meteoweb.eu

BLASONEBLOG : Guarda cosa ho trovato! ROLL & WALL Gioco da Tavolo Scalate Arrampicate Montagna Avventura Climbing ITA… - piccola_iena : Oggi ho appreso che il capo del capo ha commentato la recente vacanza in montagna di collega, ben 3 giorni, con: “c… - MarziaLoreti : @vocalelli Peccato che dimentica che Pallotta ha tolto la Roma da Uc,non ha trovato neanche logo e marchio,oltre ch… -