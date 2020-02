Ministero Salute: voli Italia-Cina restano chiusi, aumentano misure sicurezza (Di venerdì 7 febbraio 2020) Roma – Si e’ riunita stamattina alla presenza del ministro della Salute, Roberto Speranza, la task force sul coronavirus nCov-2019. Nella riunione della task force di oggi e’ stato confermato che i voli tra Italia e Cina resteranno chiusi cosi’ come previsto dall’ordinanza firmata dal ministro il 31 gennaio scorso e che si continuera’ a lavorare per implementare le misure gia’ attivate nelle ultime settimane. Lo fa sapere in una nota il Ministero della Salute. L'articolo Ministero Salute: voli Italia-Cina restano chiusi, aumentano misure sicurezza proviene da RomaDailyNews. romadailynews

