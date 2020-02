Minions | il segreto del successo dei personaggi di Cattivissimo Me (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il prossimo 27 agosto Minions 2: Come Gru diventa Cattivissimo arriverà in sala per rivelarci l’origine della “cattiveria” di Gru. Nati per la serie Cattivissimo Me, i Minions sono diventati un vero e proprio fenomeno commerciale, tanto da essere i protagonisti di ben due film dedicati esclusivamente a loro. Ecco le ragioni di questo successo. … L'articolo Minions il segreto del successo dei personaggi di Cattivissimo Me proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

Minions segreto Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Minions segreto