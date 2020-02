Milano – Em.Si Dance Studios (Di venerdì 7 febbraio 2020) Em.Si Indirizzo e Contatti Via Gargano 51 Milano Tel 334 7413846 Offerte Sconti Coupon Dance Studios Em.si Vedi Offerta da € 18,90 10 lezioni di ballo a scelta, per una o 2 persone, alla scuola di danza Em.Si Dance Studio (sconto fino 82%) Vedi Offerta da € 29,90 10 o 15 lezioni di Functional Training o 3 o 5 di sport da combattimento al Danger Training Center (sconto fino a 88%) Vedi Offerta da € 34,90 3 o 5 lezioni di hatha hot yoga al centro Spera Yoga (sconto fino a 69%) Vedi Offerta da € 14,90 5 lezioni di Pilates o fitness yoga per una o 2 persone allo spazio Coralma Vedi Offerta da € 26,90 3 o 5 lezioni di Pilates matwork con Happy Yoga Dance (sconto fino a 74%) Potrebbe InteressartiMilano – Ballroom Dance Studio Ballroom Indirizzo e Contatti Via Varese 12 …Palermo – Trapani – Catania – Paranormal Circus ... saldiscontioffertecoupon

AMalexmolla : Questa sera dalle 21.00 si balla disco70 dance 80 e anche 90s . Divertimento e bella gente! Alex Molla ???? @ Spazio… - MusicaDalPalco : SO '90s FESTIVAL: due appuntamenti a Milano e Roma a Luglio con la musica dance degli anni '90 #So90Festival #Aqua… - matteopandodj : BRAND NEW DAY, il primo singolo degli @ITALIANHOUSEFA1, a poche ore dall'uscita è già al n.13 della classifica danc… -