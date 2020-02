Michele Barone, l’ex prete condannato a 12 anni per maltrattamenti, violenza e lesioni. Anche su una bambina di 13 anni (Di venerdì 7 febbraio 2020) Michele Barone, ex prete della diocesi di Aversa, è stato condannato a 12 anni di carcere nel processo in cui era accusato di aver commesso violenze e abusi contro tre donne, una delle quali minorenne, mentre praticava esorcismi non autorizzati. I pm di Santa Maria Capua Vetere, Alessandro Di Vico e Daniela Pannone, avevano chiesto per l’ex sacerdote, il cui caso era stato sollevato da “Le Iene”, 22 anni di carcere. I giudici non hanno però ritenuto sussistente il reato di violenza sessuale contestato a Barone nei confronti delle due vittime maggiorenni, riconoscendolo colpevole delle altre fattispecie di violenza privata, maltrattamenti e lesioni gravissime. Confermati ad avviso del tribunale anche i maltrattamenti sulla 13enne. La corte ha condannato a 4 anni i genitori di quest’ultima, accusati di non aver impedito i maltrattamenti dell’ex prete verso la figlia, che ... ilfattoquotidiano

