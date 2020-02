Mezzogiorno, una crescita per la banca (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una banca per il Sud. Vasto proposito eppure minimo per un territorio che una banca sua l’aveva (e che banca) ma se l’è lasciata scappare per ragioni che a più di vent’anni di distanza dai fatti che ne hanno provocato la scomparsa non sono ancora del tutto chiare. O forse lo sono diventate e per questo è meglio tacere. Il Banco di Napoli è stato inghiottito da un vortice scatenato dalla violenta crisi industriale conseguente all’improvvida e improvvisa chiusura dell’Intervento straordinario nel Mezzogiorno, dall’incedere festante del nuovo credo leghista antimeridionale, da interessi bancari mai completamente confessati. L’unica cosa accertata è che l’enorme massa di crediti inesigibili a causa della quale si tentò di giustificare la fine di una gloriosa esistenza lunga 500 anni – compresa la feconda esperienza dell’ultimo banchiere di Napoli, Ferdinando Ventriglia, velenosamente ... ildenaro

lillo_letterio : @LeonhardHahn ???????? Il campanile del duomo di Messina, con una serie di meccanismi che a mezzogiorno si muovono nei… - QuiMesagne : Intelligenza artificiale, una prospettiva concreta per lo sviluppo del Mezzogiorno: opportunità e problemi - abbicvradite : il cassiere una volta ci aveva detto 'ma voi giocate a pallavolo ragazze?' ed oggi visto che ci siamo calate tutto… -