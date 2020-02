Meteo weekend, ci risiamo: da noi MITE, GELO verso est (Di venerdì 7 febbraio 2020) A meno di una settimana da un'ondata di caldo anomalo eccezionale, eccoci qua a parlare nuovamente di temperature superiori alle medie climatiche di riferimento. Nel corso del weekend, complice il ritorno dell'Alta Pressione e delle correnti zonali, le colonnine di mercurio guadagneranno tanti gradi facendoci subito dimenticare quella breve parentesi invernale ormai alle spalle. La circolazione sta gradualmente cambiando, il promontorio anticiclonico si sta spostando verso est in direzione dell'Europa centro occidentale, uno spostamento che trae origine dall'affondo depressionario nord atlantico le cui maglie cicloniche si estenderanno fin quasi nelle Azzorre. In tal modo avremo il ritorno dell'aria MITE sul Mediterraneo (e non solo) mentre sull'Europa orientale si fionderà aria molto fredda che darà luogo a forti nevicate sino in Grecia e Turchia. Per quanto riguarda ... meteogiornale

