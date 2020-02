Meteo ROMA: ANTICICLONE con tanto sole sino al weekend. Poi cambia (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Meteo su ROMA proporrà ampi spazi di sereno sia venerdì che sabato, ma anche la domenica trascorrerà all'insegna del tempo discreto pur con primi annuvolamenti che preannunceranno un cambiamento. Venerdì 7: sereno. Temperatura da 2°C a 13°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 1700 metri. Sabato 8: sereno. Temperatura da 3°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1029 hPa, stazionaria. Vento: in media da Ovest 4 Km/h. Zero Termico: circa 2200 metri. Domenica 9: poco nuvoloso. Temperatura da 5°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1033 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 5 Km/h. Zero Termico: circa 2200 metri. Lunedì 10: molto nuvoloso con pioviggine, ventoso a tratti. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 9°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1030 hPa, in diminuzione. Vento: in ... meteogiornale

