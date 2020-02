Meteo PROSSIMA SETTIMANA, Italia sfiorata dal FORTE MALTEMPO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Cominciano ad intravedersi scenari più interessanti sul futuro Meteorologico in Italia. Il flusso perturbato nord atlantico inizia infatti a scendere lentamente di latitudine sotto l'incalzare di un vortice polare che sta prendendo giorno dopo giorno sempre più energia. Nel corso del prossimi giorni infatti, il MALTEMPO che si attiverà sui comparti centro-settentrionali dell'Europa tenderà ad avvicinarsi all'Italia con l'intento di sconfiggere l'alta pressione e di portare una cambio della circolazione generale anche sul nostro Paese. Ma non sarà cosa facile. Intanto, dopo un fine SETTIMANA già con qualche timido disturbo, ecco che la PROSSIMA SETTIMANA si aprirà all'insegna di una moderata perturbazione la quale, tra lunedì e martedì, porterà parecchi disturbi al Centro-Nord dove torneranno le nubi e qualche pioggia. Al di là delle Alpi invece, forti venti di tempesta ... meteogiornale

