Meteo per sabato 8 Ci saranno già prime novità | vediamo di che si tratta

L'irruzione d'aria artica si va definitivamente affievolendo, per effetto della rimonta da ovest dell'alta pressione che costringe la saccatura fredda ad allontanarsi verso i Balcani e l'Egeo. L'inverno tira così di nuovo i remi in barca. Le condizioni Meteo sono quindi nuovamente di piena stabilità anche all'estremo Sud, stante la nuova espansione dell'anticiclone dall'Europa Occidentale, che sarà causa non solo di un periodo più stabile ma anche di un nuovo rialzo delle temperature. La grande egemonia anticiclonica delle ultime settimane tenderà così a ripristinarsi, dopo aver accusato solo una piccola battuta d'arresto. Il promontorio di alta pressione assumerà di nuovo il dominio incontrastato un po' su tutta Italia, con una componente ancora molto mite di matrice subtropicale. Nel frattempo, grandi manovre iniziano a palesarsi in Atlantico con l'approfondimento

