Meteo NAPOLI: BEL TEMPO, tendenza a qualche nube da domenica (Di venerdì 7 febbraio 2020) Il Meteo su NAPOLI sarà all'insegna del sole sia venerdì che sabato, con temperature in decisa ripresa e clima più mite specie di giorno. Da domenica si avranno nubi che diverranno più organizzate ad inizio settimana, con qualche possibile debole pioggia. Venerdì 7: sereno. Temperatura da 4°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, in aumento. Vento: in media da Nord-Ovest 9 Km/h. Zero Termico: circa 1400 metri. Sabato 8: sereno. Temperatura da 6°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1028 hPa, stazionaria. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 1900 metri. domenica 9: nubi sparse. Temperatura da 7°C a 14°C. Pressione atmosferica media: 1032 hPa, in aumento. Vento: in media da Sud/Sud-Ovest 6 Km/h. Zero Termico: circa 2300 metri. Lunedì 10: molto nuvoloso con pioviggine, ventoso a tratti. Stima Pioggia 1 mm. Temperatura da 8°C a 14°C. ... meteogiornale

