Meteo, le previsioni di sabato 8 e domenica 9 febbraio. VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) Torna l’alta pressione sulla scena italiana con ampi spazi soleggiati su tutte le regioni, venti in calo e temperature in aumento. Sarà una nuova fase primaverile che, democraticamente, interesserà tutto il Paese. Ma la tendenza a medio termine è incerta. Una profonda depressione atlantica porterà maltempo con venti molto forti sull’Europa centrale e settentrionale. L’Italia sarà coinvolta solo parzialmente, tuttavia il tempo sarà in peggioramento e si attiveranno – ancora una volta – venti molto forti. Le previsioni al Nord sabato il tempo sarà in prevalenza soleggiato con nubi più frequenti su Liguria e regioni di Nord Ovest. Totale assenza di precipitazioni. Situazione molto simile domenica con maggiore nuvolosità sulle regioni occidentali e locali nebbie mattutine in Val Padana. Calo dei venti. Massime stazionarie e comprese tra 8 e 12 gradi. Le previsioni al Centro Cielo in ... tg24.sky

