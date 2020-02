Meteo Italia sino al 19 Febbraio, FREDDE perturbazioni verso la SVOLTA (Di venerdì 7 febbraio 2020) POSSIBILE EVOLUZIONE Meteo FINO AL 19 Febbraio Abbiamo parlato di un Vortice Polare scatenato e di quanto stia condizionando gli scenari Meteo climatici di questo Inverno. I modelli matematici di previsione confermano la netta contrapposizione tra poderose depressioni polari e un mastodontico Anticiclone a latitudini temperate, ma rispetto ad alcuni giorni fa appare sempre più probabile un abbassamento del fronte polare stesso e un conseguente condizionamento del nostro tempo. Si prospetta, per la prossima settimana, il transito di fronti perturbati a ridosso dell'arco alpino e il gradiente barico che andrà a crearsi svilupperà venti localmente violenti. Non solo, localmente potrebbero affacciarsi nubi minacciose, foriere di precipitazioni. Precipitazioni che saranno nevose lungo il confine delle Alpi, mentre sui versanti tirrenici potrebbero verificarsi scrosci di ... meteogiornale

DPCgov : ????Ancora venti di burrasca e freddo sull’Italia. Neve, anche a quote collinari, al Centro-Sud. Leggi l'avviso meteo… - infoitinterno : METEO DIRETTA - Attacco INVERNALE, BUFERE di NEVE imperversano a quote anche BASSE in ITALIA, i dettagli - gianluigidellac : Italia Viva entra e esce dalle maggioranze come le previsioni meteo!! -