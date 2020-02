Meteo del weekend: Italia ancora nell’anticiclone, tempo stabile e poche insidie (Di venerdì 7 febbraio 2020) La filastrocca che ha accompagnato tutto il mese di gennaio sembra destinata a ripetersi anche per questo primo weekend di febbraio. L’Italia, infatti, non si scrolla di dosso l’alta pressione e nei prossimi giorni si potrà contare su bel tempo praticamente ovunque. Le previsioni per il weekend Non che non ci abbia provato, ma l’inverno non è riuscito a sfondare in Italia e in questi giorni sarebbe in fondo alla classifica anche a Sanremo. Il vento forte ha provocato numerosi danni, ma il freddo polare è già destinato a lasciare il nostro Paese, preda ancora una volta dell’anticiclone responsabile di tempo stabile praticamente ovunque.Per gli esperti del Meteo.it, infatti, anche i prossimi 2 giorni di weekend saranno caratterizzati da bel tempo, intervallato da qualche piccola e minima insidia. Sabato, il peggior pericolo sono le nuvole Come detto, l’alta pressione che ha ... thesocialpost

